إصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بترعة الفؤادية بالمراغة

شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بترعة الفاروقية بسبب إختلال عجلة القيادة بيد قائدها نتج عنه إصابة 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم سحب السيارة والتحفظ عليها وجرى نقل المصابين لمستشفى طهطا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بلاغا بانقلاب سيارة ومصابين بترعة الفودائية دائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "محمد . ص . ش . م" 53 سنة سائق ومقيم دائرة مركز طهطا إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلي إنحرافها وإنقلابها بالترعة المجاورة للطريق .

نتج عن الحادث إصابة مستقلي السيارة كل من :- "عادل . ا . س" 59 سنة ومقيم دائرة المركز بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و"محمد . ن . م . م" 20 سنة حاصل علي دبلوم ومقيم دائرة المركز بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و"عمر . ع . م . ب" 30 سنة عامل ومقيم دائرة المركز بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى طهطا العام وتقديم الإسعافات اللازمة وصرح لهم بالخروج.

وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهه جنائية .





تم التحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .