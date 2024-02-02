ساندي في ضيافة الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس.. الأحد

تحل المطربة ساندي، ضيفة علي الإعلامي د. عمرو الليثي، في العاشرة مساء الاحد المقبل علي شاشة الحياة، في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس.

ومن المقرر أن تقدم ساندي، باقة من اجمل أغانيها ومن الأغاني الطربية لكبار المطربين.

وتكشف ساندي، خلال الحلقة عن قرارها السابق بالاعتزال ثم العودة مرة اخري وكواليس تلك المرحلة من حياتها، وأيضاً التجربة الخطيرة التي مرت بها بسبب خطأ طبي.

كما تتحدث ساندي، عن بدايتها واول البوم لها ، وعن آخر أعمالها السينمائية فيلم " تاج " مع النجم تامر حسني ، وايضاً آخر اغانيها "الرعشة " والتي تزامنت مع عرض الفيلم ، وايضاً التجارب السينمائية السابقة لها مثل فيلم (خطة جيمى ) وفيلم (عيش حياتك ).

كما تتناول الحلقة الحديث عن عائلتها ووالدها ووالدتها وأبرز الأسماء الفنية بالعائلة.

يذاع واحد من الناس في العاشرة مساء الاحد المقبل عبر شاشة قناة الحياة.