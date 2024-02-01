إعلامي يهاجم خالد الدرندلي ويؤكد: هذا سبب ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

تحدث الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن كواليس ما دار بين رئيس بعثة المنتخب في كوت ديفوار خالد الدرندلي واللاعبين، خلال بطولة أمم إفريقيا 2023.

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه «ملعب الشمس» والمذاع على «قناة الشمس»، بغض النظر عن حبي لـ خالد الدرندلي رئيس بعثة المنتخب، لكنه تواجد في انتخابات اتحاد الكرة كيدا بعد خسارته في انتخابات الأهلي.

وأضاف، لابد جميعا نعلم لماذا فيتوريا حتى هذه اللحظة لم يرحل، ولماذا تم تأجيل القرارات ليوم الأحد المقبل.

وأكمل، هناك كواليس غير معروفة منها غضب اللاعبين من تصرفات الدرندلي، وطلب حازم إمام منه التوقف والهدوء.

وتابع، أن الدرندلي أراد أن يراضي اللاعبين بـ«عزومتهم» على العشاء بعد مباراة الرأس الأخضر والتأهل لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا.