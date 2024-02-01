الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"الفنان لما بيكبر بيرخص" تفجر خلافًا على الهواء بين أشرف زكي وسميرة محسن

أشرف زكي يعترض على
أشرف زكي يعترض على جملة سميرة محسن

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنّه يختلف مع الفنانة سميرة محسن، بسبب قولها إنها اعتزلت لأن "الفنان لما بيكبر بيرخص".

 وأضاف "زكي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "فنانونا قيمتهم مش بترخص، استحالة يحدث ذلك، ومنذ 3 أيام زرت الفنان القدير محمود الحديني، وتحدثت معه كثيرا، لم أكن أريد أن أغادر بيته". 

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وتابع نقيب المهن التمثيلية: "الدكتورة سمير لو طالبت بالعمل فإن مليون عمل سيكون في انتظارها"، أما سميرة محسن، فقالت: "ما أفعله في الأكاديمية التي أدرس فيها هو أني أمثل قيمة للمتفرج، حيث أساهم في خلق شباب جديد موهوب ومثقف، وهذا الأمر رسالة مهمة جدا، ولكني اتخذت قراري بالاعتزال، وملفي الضريبي يتم إغلاقه لأني سأعتزل، ولما يتصلح الحال كله الناس ترجع تشتغل". 

ونوه إلى أنّه يعتبر نفسه تلميذا للفنانة سميرة محسن التي أعلنت اعتزالها مؤخرا، موضحًا: "كانت مشرفة عليّ في الدكتوراة، وقبل المناقشة تعرضت لأزمة صحية، وكانت بتجري بالنسخ وشايلاها حتى تمنحها للأعضاء التي ستناقش الدكتوراة". 

وأضاف: "هي أستاذتنا وأستاذة أجيال كبيرة جدا، وباىلنسبة لاعتزالها، فأنا أقول لها أنتم رموزنا الكبار، ويجب ألا تكون كلمة اعتزال موجودة لديكم". 

وتابع: "أنتم علمتونا ان نكون فنانين حتى آخر نفس العمر، أحيانا نمر بفترة لا نشارك فيها بأعمال كثيرة، ولكن لا نعتزل، وأعتبر أن ما تمر به سميرة محسن حالة وقتية". 

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