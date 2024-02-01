"الفنان لما بيكبر سعره بيرخص".. سميرة محسن تكشف أسباب اعتزالها (فيديو)

تحدثت الفنانة سميرة محسن، عن أسباب اعتزالها التمثيل والاكتفاء بالتدريس في معهد الفنون المسرحية، قائلة: "اعتزلت في صمت منذ سنتين، ولكن عندما يعرض عليّ أي عمل أقول إنني معتزلة، وصرحت من قبل، وقلت إن الفنان عندما يكبر فإن سعره يرخص، أما الأستاذ كلما كبر فإن سعره يزداد، وبالتالي، أنا أفضل أن أكون أستاذا حتى تظل قيمتي غالية".

وأضافت "محسن"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "وجدت أن الأعمال الراهنة تعتمد على أعمار معينة وطريقة معينة، كما ان طبيعة الأعمال قد تستغرق 16 ساعة يوميا، وهو ما يتسبب في عدم قدرة الممثل على التحضير جيدا للعمل".

وتابعت: “عندما يعمل الفنان 14 أو 16 ساعة متصلة كيف يبدع؟! هذا أمر غير ممكن، كما أن الموضوعات الحالية في الأعمال الفنية تختلف عما تربى جيلنا عليه، ولكننا نعلم طلابنا كيف يدرسون النصوص كاملة وتحليل للشخصية ومعرفة تاريخها”.

وأردفت: "لكن طبيعة العمل اختلفت في الفترة الحالية، فالفنان قد يبدأ التصوير ومعه سيناريو أول 4 حلقات ثم تستمر كتابة السيناريو أثناء العمل وهذا ليس ابداعا، لم أتعود على هذا النظام، لكننا نقرأ الـ30 حلقة أو الـ15 حلقة وهناك مواعيد وبروتوكول معروف في العمل وهذا لا يتم تطبيقه الآن، كما أن بعض العاملين الجدد في المهنة ليسوا متخصصين".