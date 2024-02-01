مدير منطقة الأهرامات: الإشراف على تبليط هرم منقارع مصري بمعاونة يابانية
كشف أشرف محيي الدين، مدير منطقة آثار الأهرامات، تفاصيل المشروع الجديد لإعادة تبليط الهرم الثالث "منكاورع "، كاشفا عن وجود دراسة محكمة بشأن المشروع وكساء الهرم.
أضاف أشرف محيي الدين، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك فريقا مصريا مكونا من 15 أثريا بالإضافة إلى 6 خبراء من اليابان للمشروع، مبينا أن الفريق يتكون من معماريين ومهندسين من أجل إتمام المشروع الكبير للهرم.
ولفت محيي الدين، أن المشروع مرحلته الأولية تستغرق عاما، مشيرا إلى أنه يتم العمل في المشروع بناء على الدراسات من أجل الحفاظ على الآثار المصرية التاريخية، قائلا: "نحن حماة الإرث والتاريخ".
ونوه مدير مدير منطقة آثار الأهرامات، إلى أن الإشراف على المشروع سيكون مصريا، موضحا أن هناك اهتماما كبيرا بالحفاظ على الآثار.
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