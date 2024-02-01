البقدونس.. دواء طبيعي لجميع الأمراض| لن تتخيل فوائدها

البقدونس من الخضروات الأساسية في أطباق السلطة، فتتميز بلونها الأخضر ومداقها المميز، وبجانب ذلك فهي تحتوي علي العديد من الفوائد المذهلة للجسم، وفيما يلي نقدم لك أبرزها.





البقدونس

فوائد مغلي البقدونس للبطن والجهاز الهضمي

يلعب مغلي البقدونس دوراً مهماً في التقليل من الغازات، والانتفاخ، والإمساك، كما أنه تم استخدام مغلي البقدونس كأحد العلاجات التقليدية للمغص، والإمساك، إضافة إلى عسر الهضم.

كما أن منقوع البقدونس يحفز عملية الهضم إضافة إلى زيادة الشهية، نظراً لاحتوائه على الإنزيمات المختلفة التي تحفز تكسر الطعام في أثناء الهضم، إلى جانب احتوائه على المغذيات، والفيتامينات، والمعادن التي تساعد في امتصاص الأطعمة.





فوائد مغلي البقدونس لتحسين المناعة

يحتوي شراب البقدونس على الفلافونيدات التي تلعب دوراً في تقوية جهاز المناعة وتعزيز استجابته، كما أنه يساهم في منع حدوث مبالغة أو إفراط في رد فعل جهاز المناعة، وهذا بحد ذاته يجعل جهاز المناعة قادراً على مكافحة الحساسية، وحدوث الاضطرابات الالتهابية المزمنة، والسرطانات.





فوائد مغلي البقدونس للعظام

يساعد مغلي البقدونس على تقوية العظام نظراً لارتفاع محتواه من فيتامين ك ومفعوله في تحسين امتصاص الكالسيوم، وبالتالي فإن له دوراً فعالاً في الحماية من الإصابة بهشاشة العظام.

أيضاً من فوائد البقدونس المغلي أنه يمتاز بخصائص مضادة للالتهابات نظراً لاحتوائه على كميات مرتفعة من فيتامين سي وزيت الأوجينول، وهذا ما يجعل من فوائد مغلي البقدونس أنه قادر على تعزيز صحة أولئك المصابين بمرض هشاشة العظام أو التهاب المفاصل الروماتويدي.





تحسين رائحة النفس والجسم

البقدونس غني بالكلوروفيل، وهذا يجعله يمنح النفس والجسم رائحة جميلة.

الجدير بالذكر أن الكلوروفيل يعمل كمضاد للطفرات ويقلل من البكتيريا المسببة للرائحة المسؤولة عن إنتاج رائحة الفم الكريهة ورائحة الجسم.





تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان

تحتوي أوراق البقدونس الطازجة على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، بما في ذلك الفلافونويد، والكاروتينات، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، وهذه المركبات جميعها تحمي الجسم من تأثير الجذور الحرة.

الجذور الحرة هي جزيئات تضر الخلايا السليمة وتؤدي إلى تطور السرطان.