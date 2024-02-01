الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

نوال الكويتية ومطرف المطرف على مسرح واحد في فبراير الكويت 2024 .. غدًا

نوال الكويتية ومطرف
نوال الكويتية ومطرف المطرف

يجتمع كلا من الفنانة نوال الكويتية والفنان مطرف المطرف على مسرح فعاليات مهرجان فبراير الكويت 2024، الذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي والخليجي.

موعد حفل نوال الكويتية ومطرف المطرف

ومن المقرر أن يقام الحفل غدًا الجمعة 2 فبراير في الليلة الثانية من فعاليات المهرجان، وتبقى عدد قليل من التذاكر أمام الحضور عبر الموقع الإليكترونية.

 

افتتاح مهرجان فبراير الكويت 2024 مع فنان العرب محمد عبده

انطلقت فعاليات مهرجان فبراير الكويت 2024 مع فنان العرب محمد عبده وسط حضور كامل العدد من محبيه مع تحضيرات مميزة للمسرح لاستقبال فعالياته بالكامل.

 

تاريخ مهرجان “هلا فبراير” وأجواء الاحتفال: 

 يُعد مهرجان “هلا فبراير” واحدًا من أكبر المهرجانات الغنائية والثقافية في الوطن العربي، وعلامة غنائية منتظرة من كل عام من روّاده للاستمتاع بأصوات مختلفة من الأغاني العربية والخليجية.

 

سبب اختيار شهر فبراير للاحتفالات: 

 كانت الدورة الأولى من المهرجان في 1999، ويرجع اختيار “فبراير” ليكون العنوان الرسمي للمهرجان إلى احتفال الكويت بعيد اليوم الوطني والتحرير في يومي 25 و 26 من فبراير .

 

 حفلات فبراير الكويت 2024 هي سلسلة من الفعاليات والحفلات الموسيقية التي تقام سنويًا في الكويت خلال شهر فبراير، وتعتبر هذه الحفلات من أهم الأحداث الثقافية والترفيهية في البلاد، حيث تستقطب الآلاف من الجماهير وتضم مجموعة متنوعة من الفنانين المحليين والعالميين.

 

 وتشهد شوارع الكويت خلال فترة المهرجان انتشار لأعلام دولة الكويت واستمتاع المواطنين  بمشاهدة أجمل الاستعراضات الوطنية والترفيهية، وللذهاب إلى دور السينما والمسرح لمشاهدة أحدث الأفلام والمسرحيات التي ينتظر أبطالها تقديمها في هذه المناسبة.

 

 

 

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