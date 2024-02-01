طرح السيارة VGV U70 Pro في مصر.. ننشر الأسعار والمواصفات

طرحت شركة VGV أوتو، عبر وكيلها في مصر شركة VGV موتورز إيجيبت وذلك أول موديلاتها السيارة VGV U70 Pro ذات الـ7 مقاعد.

مواصفات السيارة VGV U70 Pro

وتقدم السيارة VGV U70 Pro بمحرك 1500 سي سي تيربو ويتوفر لها تعليق أمامي ماكفرسون مستقل والمحرك يوفر 156 حصان وعزم دوران 215 نيوتن متر وسرعة قصوى 175 كم في الساعة مع ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

السيارة VGV U70 Pro

وتتميز VGV U70 Pro من الخارج بتصميم رياضي مع فتحة سقف بانوراما ومرايات كهربائية ومصابيح نهارية أمامية وخلفية بتقنية LED وعجلات 18 بوصه وزجاج فاميه.

تأتي السيارة VGV U70 Pro بطول يبلغ 4825 مم وعرض 1870 مم وارتفاع 1691 مم مع قاعدة عجلات بطول 2800 مم وخلوص أرضي 20 سم.

وتتوفر السيارة VGV U70 Pro بألوان تتضمن : أزرق – أسود – نبيتي – رمادي – فضي – أبيض.

وتقدم السيارة VGV U70 Pro بشاشة ترفيع عالية الجودة 10.25 بوصة وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات وفرش داخلي بني – اسود. كما يتاح لها و6 سماعات و4 فتحات USB وحساسات ركن خلفية وفرش جلد للمقاعد وكرسي سائق بتحكم كهربائي وتكييف ثلاثي المناطق وعجلة قيادة جلد وكاميرا خلفية.

كما يتوفر لها وسائل أمان تتضمن فرامل ABS وEBD و2 وسادة هوائية وARP وCBC ومساعد الطرق المرتفعة HDC وتحكم في الجر والاستقرار الالكتروني ومساعد فرامل وهي حاصلة على 5 نجوم في اختبارات الأمان الصينية.

أسعار السيارة VGV U70 Pro

وفقاً للمعلن تقدم السيارة VGV U70 Pro بسعر 1.195 مليون جنيه وبضمان 5 سنوات أو 150 الف كيلو متر.

ويعود تاريخ علامة VGV إلى عام 1956عندما تأسست شركة Chongqing ، واشترتها شركة ويتشاي وهي صرح صناعي عظيم متخصص في الشاحنات والمحركات ونواقل الحركة وآلات زراعية ومعدات بناء وغيرها ، ثم اشترتها مجموعة سينو تراك عن 2018 وتم تعديل هيكل المساهمين واصبح اسمها مجموعة الشاحنات الثقيلة الوطنية الصينية (مجموعة سينوتراك)، وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة المركزية في الصين.

السيارة VGV U70 Pro

وتقوم مجموعة سينو تراك (متضمنة VGV أوتو) تقوم بتصدير منتجاتها لأكتر من 110 دولة وتمثل 50% من صادرات الصين من الشاحنات الثقيلة، وتحتل المرتبة 31 في أكبر 500 شركة تصنيع في الصين ، تمتلك 22 مصنع في الصين وخارجها و300 وكيل في90 دولة.