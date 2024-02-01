رئيس جامعة القاهرة: تقدم كبير في التعليم الجامعي

قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن التعليم الجامعي ‏استطاع أن يحقق تقدّما كبيرا في السنوات الماضية بفضل توجيهات القيادة السياسة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أنه لا يزال أمامنا خطوات أخرى إضافية وهذا لا يقلل من حجم الجهود المبذولة وحجم الإنجازات الكبرى التي حدثت لملف التعليم بشكل عام.

جاء ذلك خلال حوار رئيس جامعة القاهرة على الفضائية المصرية مع الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أنه يجب أن تكون هناك مظلة واستراتيجية عامة للتعليم بكل أنواعه تحقق أهداف الوطن وتصب في بناء الدولة وعملية التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أنه يمكن أن يكون هناك تنوع داخلي في هذه الاستراتيجية وتحت هذه المظلة بشرط أن تكون هناك إدارة عليا واحدة لأنظمة التعليم المختلفة؛ فليس هناك ما يمنع من وجود أنظمة متنوعة تحت مظلة واحدة .

رئيس جامعة القاهرة: نحتاج جهود لتغيير محتوى التعليم

‏وقال رئيس جامعة القاهرة إننا نحتاج إلى جهود وخطوات إضافية للعمل على تغيير محتوى التعليم وهذه مسألة مهمة جدا لمواكبة التطورات العالمية والثورة الصناعية الرابعة والخامسة.

وأشار الخشت إلى إدخال جامعة القاهرة الذكاء الاصطناعي لأول مرة وتغيير المناهج في كلية الحاسبات والمعلومات، لذلك أصبحت جامعة القاهرة من أسباب تقدم مصر في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي.

ولفت الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة بدأت حاليا في الجانب التطبيقي للذكاء الاصطناعي واعداد تصور لإنشاء كلية للروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكلية أخرى لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وكلية الطاقة والطاقة المتجددة وافتتاح جامعة القاهرة الدولية التي يدرس فيها حاليا الطلاب برامج دولية مع كبرى الجامعات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أننا نحتاج أن يركز التعليم على الملفات التي تساهم في بناء الدولة الوطنية وعملية التنمية المستدامة وتخريج كوادر جديدة بمواصفات دولية.