إزالة تعديات واسترداد أراضى أسفل الطريق الدائري بحي البساتين - صور

ضمن إزالات مستهدفة بالموجة 22

أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن إستمرار جهود احياء المنطقة لتنفيذ أعمال الموجه الـ ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة ومخالفات البناء بمختلف احياءها تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات علي الاراضي الزراعية والاراضي التابعة للولايات الاخرى .

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن الأجهزة التنفيذية باحياء المنطقة الجنوبية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تقوم حاليا بتنفيذ المستهدف ضمن الموجة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والتابعة للولايات المختلفة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها طبقا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

مشددة على رؤساء احياء المنطقة الجنوبية بعدم التعاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة والمرور الدوري علي الحالات التي تم إزالتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى .

وفي اطار ذلك تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم جهود الاجهزة التنفيذية بحي البساتين بقيادة اللواء/ مجدى عبد المتعال وبحضور الاستاذ كريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية والاجهزة المعنيةوالقوات الشرطية بتنفيذ عدد ١٤ قرار ازالة اسفل الطريق الدائري والتابعة لولاية الهيئة العامة للطرق والكباري ضمن الموجه الثانية والعشرون وتمت الازالة كليه باجمالي مساحة ٩٢٠٢ متر مربع الف .

يذكر أن المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واصلت جولتها الميدانية في عدد من احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لأعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين بحضور فريق المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والاجهزة التنفيذية والمعنية بالاحياء .

وشملت الجولة تفقد منطقة ومتابعة أعمال سحب تجمعات المياه بشارع شارع ٩ بالمقطم و طريق صلاح سالم وطريق الاوتوستراد والاطمئنان على تطهير البلوعات لاستيعاب كميات الامطار ومنع وجود اية تراكمات .

ومن جانبها وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال الشفط لتجمعات المياه لتسيير حركة المرور والمواطنين بصورة طبيعية وبانسياب في جميع المناطق لعدم حدوث أي تكدسات للسيارات .

كما أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية علي أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والدفع بفرق ومعدات الشفط التابعه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والاحياء للتعامل الفوري مع مياه الأمطار وسحبها وذلك من خلال الفرق المنتشرة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري بنطاق المنطقة الجنوبية.

كما وجهت برفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية مشددة على التعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور و الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة .