عاجل
مانشستر يونايتد يتقدم بهدفين على ولفرهامبتون في الشوط الأول
الخميس 01 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر

يحي سريع متحدث الحوثيين
يحي سريع متحدث الحوثيين

أعلن العميد يحيى سريع المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، عن استهداف سفينة تجارية بريطانيةفي البحر الأحمر،  كانت متجهة لموانئ الاحتلال الإسرائيلي.
 

وقال في بيان له : من أجل دعم الشعب الفلسطيني ورداً على عدوان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هاجمت البحرية اليمنية سفينة تجارية بريطانية كانت متجهة إلى الاحتلال بالصواريخ البحرية المناسبة

وأكد على استمرار  عمليات القوات  اليمنية في البحرين العربية والحمراء ضد سفن النظام الصهيوني أو السفن المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة حتى انتهاء العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

مواد متعلقة

شاهد.. فرحة أهالي غزة بعد أنباء وقف إطلاق النار المحتمل

عاجل.. قصف القاعدة العسكرية الأميركية في حقل العمر النفطي شرق سوريا

عاجل.. الخارجية القطرية: إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار

الكابينيت الأمني والسياسي يبحث الليلة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم

المقاومة الفلسطينية توثق مشاهد قنص وتفخيخ موقع بقوة إسرائيلية

حماس تطلق موقع فجر الحرية وتدعو الأهالي لتحديث بيانات زويهم في سجون الاحتلال

وزير الري يتفقد أعمال حماية مصب مصرف كيتشنر والصوب الزراعية بكفر الشيخ

عاجل.. إعلامي أمريكي: قطر تعلن وقف شحنات الغاز إلى أوروبا مؤقتًا
الجريدة الورقية