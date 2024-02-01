عاجل.. استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر

أعلن العميد يحيى سريع المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، عن استهداف سفينة تجارية بريطانيةفي البحر الأحمر، كانت متجهة لموانئ الاحتلال الإسرائيلي.



وقال في بيان له : من أجل دعم الشعب الفلسطيني ورداً على عدوان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هاجمت البحرية اليمنية سفينة تجارية بريطانية كانت متجهة إلى الاحتلال بالصواريخ البحرية المناسبة

وأكد على استمرار عمليات القوات اليمنية في البحرين العربية والحمراء ضد سفن النظام الصهيوني أو السفن المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة حتى انتهاء العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.