حملة تموينية تتمكن من تحرير ٤ محاضر مخالفة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة، طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، الحسيني صبري نائب المدينة، ومحمد عز سكرتير المدينة ، بالتنسيق مع تموين بندر قنا، بشن حملة المرور على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية ، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات .

حيث تفقدت اللجنة ، عدد من المجمعات الإستهلاكية ، ومحلات بيع الجملة ، وأسواق الخضروات والفاكهة وشدد على أصحاب المجمعات والبائعين ، بضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح ، وألا تتجاوز أسعار السلع ، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة ، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات .

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٤ محاضر عدم إعلان أسعار .