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الخميس 01 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حملة تموينية تتمكن من تحرير ٤ محاضر مخالفة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة، طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، الحسيني صبري نائب المدينة، ومحمد عز سكرتير المدينة ، بالتنسيق مع تموين بندر قنا، بشن حملة المرور على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية ، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات .  

حيث تفقدت اللجنة ، عدد من المجمعات الإستهلاكية ، ومحلات بيع الجملة ، وأسواق الخضروات والفاكهة وشدد على أصحاب المجمعات والبائعين ، بضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح ، وألا تتجاوز أسعار السلع ، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة ، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات . 

  وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٤ محاضر عدم إعلان أسعار .

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