تخطى الـ 50 ألف.. فستان منى زكي حديث الجماهير في العرض الخاص لـ"رحلة 404" بجدة

خطفت الفنانة منى زكي الانظار، خلال العرض الخاص لأحدث أعمالها السينمائية ألا وهو فيلم "رحلة 404" الذي أقيم عرضه في المملكة العربية السعودية وسط حضور مجموعة كبيرة الجماهير.



سعر فستان منى زكي في العرض الخاص

ارتدت منى زكي فستان باللون الأسود، من تصميم حارث هاشم، جاء بتصميم "بيليسه" كسرات متعددة، وأكد الأكتاف شفافا، ويصل سعره إلى 2500 دولار، أي ما يتخطى 80 ألف جنيه.

ومن الناحية الجمالية فقد اختارت منى زكي تسريحة شعر مرفوعة إلى الأعلى مع خصل منسدلة بحرية، ووضعت مكياج بسيط مع أحمر شفاه باللون الأحمر.



منى زكي تعلق على إعجاب جماهير جدة بفيلم "رحلة 404"

علقت الفنانة منى زكي على إعجاب الجماهير بالفيلم، حيث نشرت عدة صور لها من أمام سينما موفي بمول العرب بجدة وعلقت عليها قائلة: "ساعات قليلة بس شفت فيها حب كبير، من قلبي شكرا لكل اللي حضروا العرض الخاص لفيلم رحلة 404 في جدة في المملكة العربية السعودية، شكرا للحفاوة في الاستقبال والحب، مبسوطة بردود الفعل الإيجابية على الفيلم، وهنبسط أكتر لما أسمع أراء باقي الجمهور ..يارب الفيلم يعجبكم".



كانت سينما "موفي" بمول العرب بجدة، شهدت العرض الأول لفيلم "رحلة 404"، حضره بطلة الفيلم النجمة منى زكي، والمخرج هاني خليفة، والمنتج محمد حفظي، والمنتجة شاهيناز العقاد، والسينارست محمد رجاء.

أحداث فيلم "رحلة 404"

تدور أحداث فيلم "رحلة 404" حول "غادة" التي تتورط في مشكلة طارئة، قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتلجأ لأشخاص من ماض ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.