نوال الزغبي تطرح أغنيتها الجديدة "بحكي عنك".. فيديو

طرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة “بحكي عنك”، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكامل المنصات الموسيقية.

أغنية بحكي عنك من كلمات عمر المصري، ألحان عمر الشاذلي، توزيع :عمرو المصري وعمر الشاذلي، وتقول كلماتها ""لو شوفت ازاي انا بحكي عنك للغريب كنت هتتمنى تكون غريب علشان تسمعني كنت هترجعلي وماتسيبليش ايام توجعني كنت ولا عمرك هتقدر يوم تغيب بحكي عنك لليالي والشوارع والنجوم بحكي عنك للي بيعدي في حياتي كل يوم نفسي انام بالليل واقوم وأالقيني جنبك نفسي اصحى الصبح على كلمة بحبك انت سايب فيا حاجة ما تتنسيش لو هقولك ع اللي حاسه بعد منك شكله ايه كنت هتتمنى ماتحسوش وتعيش مرتاح كنت مش هتروح في يوم وتسيبلي جراح انا مش عارف بعد منك اعمل اي بحكي عنك لليالي والشوارع والنجوم بحكي عنك للي بيعدي في حياتي كل يوم نفسي انام بالليل واقوم وأالقيني جنبك نفسي اصحى الصبح على كلمة بحبك انت سايب فيا حاجة ما تتنسيش

أغاني نوال الزغبي الجديدة

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ نوال من خلال “ريتو”، والتي سجلت أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وتقول كلماتها “إنت بغرامك هالقلب صايب دايب عليك وآخ شو دايب لو يجمعو قلوب الدني بإيدي غيرك ما برضى أي بدل غايب حدّك أنا بدّي العمر كفّي إنت بِكفّي والدّنيي بِكفّي زايد جمالك وبحياتي صار ساحر غلبني بلعبة الخفّة ريتو ما يبلى هالحلا ريتو إنت اللي حب كبير حبيتو إنت حبيبي وبالقلب موجود إسمك حبيبي عا ذوقي نقّيتو بعلمي أنا اللي وعّتا إمّا إنو ما أوقع بالعشق لمّا لاقي حبيب بهالدني لكن وقعت وعقلبي ما حدا سمّا بتعرف ب إنو عيوني بتحبك كل ما شافوك بصير بتلبّك بتعرف بإني صرت مغرومي بشكلك وروحك يا حلو وقلبك ريتو ما يبلى هالحلا ريتو إنت اللي حب كبير حبيتو إنت حبيبي وبالقلب موجود إسمك حبيبي عا ذوقي نقّيتو”

أغنية فخامة معاليك

بجانب أغنية “فخامة معاليك”، التي حققت أكثر من 25 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها “فخامة معاليك تخليني أجيك وبروحي انا افديك يا عالمي وكوني تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك بلا حدودن أغليك ياحبي الجنوني غيرا غيرا مابي غيرا عيون حبيبي جد خطيره غيرا غيرا مابي غيرا ويلي ويلي منا ويله شحنة بور توب البشر بالمختصر أوڤر حيل زينِك انت القمر أصل العِطِريرجى الحذر والنظره من عينك سيادة معاليك انا من زمان ابيك لو تسمحلي اجيك وتشوفك عيوني حُسنِك فَجَر بركان/ نَبرَة صوتك ألحان عِشقِك صاير إدمان إنت سِر جنوني”.