الخميس 01 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، ، تشكيل فريقه في مباراة ولفرهامبتون في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بينما يأتي ولفرهامبتون في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دالوت - فاران - مارتينيز - لوك شو.

خط الوسط: ماينو - كاسيميرو - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو - راشفورد - هويلاند. 

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وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت "القاهرة" على ملعب "مولينيو".

 

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