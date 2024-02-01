أهل مصر .. جولة تفقدية لشباب المحافظات الحدودية بأجنحة معرض القاهرة للكتاب

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عقب لقاء الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة مع شباب الملتقى الثقافي الرابع عشر للمحافظات الحدودية بمشروع "أهل مصر"، صباح اليوم الخميس، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، جولة تفقدية للشباب بأجنحة المعرض، وذلك بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة، د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للملتقى.

زار الشباب أجنحة المعرض بدءا من جناح وزارة الدفاع والاستماع لشروح عن دور الوزارة في حماية الوطن وما تقدمه من خدمات للمواطن، وتعرف الشباب على أقسام الجناح ومنها شخصية الجناح اللواء أحمد بدوي، التراث والتاريخ العسكري، نظم المعلومات، ودورات معهد اللغات، والعلوم البحثية.

أعقب ذلك زيارة جناح وزارة الداخلية والاطلاع على الإصدارات والمجلدات الصادرة عن الوزارة التي توضح تاريخ الشرطة وأهم الشخصيات التي ضحت بأرواحها فداء للوطن، ودورها في ثورة 25 يناير، والخدمات التي تقدمها للمواطن المصري في استخراج الأوراق الشخصية، وخدمات المجمعات الاستهلاكية.

وتفقد الشباب جناح الرقابة الإدارية واستمعوا لشروح عن كيفية مجابهة الفساد والتصدي له، وتم زيارة الشلاتين وحلايب لمعرفة أهم العادات والتقاليد بها، واختتمت الزيارة بجولة حرة لباقي قاعات المعرض المتعددة.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، قد حرصت على لقاء 120 شابًا وفتاة من المشاركين بالملتقى الذي يستضيف الشباب من 6 محافظات حدودية، وهي شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر وأسوان مع شباب من القاهرة، حيث تم استقبالهم للمرة الأولى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، للتعرف على فعالياته وأمسياته الثقافية والفنية المتنوعة.



وأكدت وزير الثقافة للشباب أنهم في القلب من اهتمام الدولة المصرية التي تستهدف تحقيق العدالة بين جميع أبنائها، بإتاحة وسائل دمجهم مع أبناء مصر من المحافظات المتعددة، ووجهت بإهداء شباب الملتقى مجموعة متنوعة من إصدارات الوزارة، وحثتهم بأن تكون هذه الإصدارات بمثابة بداية جادة ونواة حقيقية لكل منهم، يستطيع من خلالها تكوين مكتبته الخاصة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.