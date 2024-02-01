الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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قيادي بحركة فتح يعلق على نية أمريكا الاعتراف بفلسطين (فيديو)

الدكتور أيمن الرقب،
الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية

أعرب الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، عن أمنيته لترجمة تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر حول دعم بلادهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، إلى أفعال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن من قبل دعم بلاده لحل الدولتين ولكنه لم يفعل شيئا من أجل إقامتها.

وكالب بضرورة منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه يجب على الأمريكان أن يدفعوا بشكل حقيقي لحل الدولتين.

وأوضح أن المبادرة العربية للسلام توفر الأمن لإسرائيل ونحن لا نمانع من إقامة دولة فلسطينية مستقلة منزوعة السلاح، كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن لنا بحقوق كاملة، كما حدث في سويسرا، مشيرا إلى أن اعتراف أمريكا وبريطانيا بفلسطين سيدفع دول أخرى بمزيد من الاعترافات. 

اتسحاب إسرائيل من شمال غزة

قال مصدر خاص من فلسطين، إن هناك حالة انسحاب كامل لجيش الاحتلال من شمال قطاع غزة منذ بدء العملية البرية في27من اكتوبر الماضي.

وأكد الصحفي الفلسطيني حسام شبات، عبر حسابه أن الجيش الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من شمال غزة.

وأشارت صحف عبرية، إلى أن كتيبة الهندسة 605 تختتم نشاطها في مدينة غزة وتنسحب للغلاف.

 

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