مصنع سكر نجع حمادي مهدد بالاغلاق

المهندس عبد الرحمن فى حوار مع الوفد

صناعة السكر تواجه تحديات كبيرة خاصة هذا العام، كان من تداعياتها إغلاق مصنع سكر ابو قرقاص فى المنيا، كما أن مصنع سكر نجع حمادي ليس ببعيد عن تلك التحديات ويواجه حاليا نفس المشاكل التى عانى منها مصنع ابو قرقاص، والتى من اهمها ضعف توريد قصب السكر .

المهندس عبد الرحمن عبد العزيز مدير مصنع سكر نجع حمادى بمحافظة قنا، يلقى الضوء فى هذا الحوار مع "الوفد " على مشاكل صناعة السكر وأبرز الطرق لحلها.

ما هى طرق تعامل المصنع مع المزارعين وأبرز سبل دعمهم؟

- المزارعون هم شركاء الشركة وهم بمثابة العمود الفقري بالنسبة لصناعة السكر بشكل عام، وقد طالبت الشركة فى أبريل الماضى فى مذكرة رسمية تم رفعها لرئاسة مجلس الوزراء ووزير التموين، برفع سعر طن قصب السكر ما بين ١٨٠٠ الى ٢٠٠٠ جنية، وذلك من منطلق الحرص على مصلحة المتعاقدين من السادة المزارعين ودعما لهم، خصوصاً ان الشركة ليست بمعزل عن همومهم وتشعر بمعاناتهم فى ظل إرتفاع تكاليف الزراعة ومستلزمات الإنتاج.

ما التحديات التي تواجه صناعة السكر؟

- مصنع سكر نجع حمادي يواجه شبح التوقف بسبب قلة الكميات التى يتم توريدها للمصنع هذا الموسم، مقارنتا بالكميات التى كان المصنع يستقبلها فى نفس هذه الأيام من العام الماضي، موضحاً أن متوسط ما كان يتم توريده للمصنع بلغ ما بين ١٠ الالف وخمسمائة طن، و ١٢ الف طن قصب فى اليوم، مضيفاً ان مصنع سكر نجع حمادي ما يستقبله هذه الأيام لا يتجاوز ٥ الالف طن، جعلته يعمل ب ٤٠ ٪ فقط من قدرته التشغيلية، وهو ما تسبب في خسائر لشركة تقدر بمليون جنية يوميا، قيمة تكلفة الماذوت اللازم لتشغيل، وذلك لعدم كفاية المصاص <<مخلفات القصب>> نواتج العصر الذى يتم استخدامه فى التشغيل، فيتم تعويض التشغيل بالماذوت.

وما الجهات المنافسة للمصنع؟

- الشركة تواجه خلال تلك الأيام منافسة شرسة وغير عادلة من قبل أصحاب عصارات العسل الأسود وتجار القصب بشكل عام، وهو ما أدى إلى فقد المصنع ١٠٠٠ فدان قصب حتى الآن، متعاقد عليها للموسم الحالى، والذى انطلق مطلع هذا الشهر، بسبب الأسعار العالية التى يتم شراء القصب بها من المزارعين من قبل تجار وأصحاب العصارات، والتى وصلت لأرقام خرافية بلغت ٣٠٠٠ و٣٥٠٠ جنية للقريط الواحد من القصب، بدون تحمل المزارع اى تكاليف او أعباء مالية أخرى .

ماذا قدمتم للمزارعين ؟

- المزارع وبلى شك يعيش هو الاخر ظروف صعبة نعلمها ونشعر بها ونقدرها، جعلته فى امس حاجه لأى زيادة، وهو السبب الذى دعى الشركة لرفع مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء ووزير التموين فى أبريل الماضى لموسم ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ تطالب فيها بضرورة رفع سعر طن قصب السكر بشكل عادل ومرضى، دعما للمزارعين وانتصارا لحقهم .

هل هناك رؤية لدعم الموردين خلال الفترة المقبلة؟

- تم تخصيص ١٣٨ مليون جنية لأول مرة وكدفعة أولى لدعم نولون النقل وهى مجرد بداية، وافق عليها الجهاز المركزي للمحاسبات، وسيتم تباعا رفع القيمة كل موسم تشغيل دعما للمتعاقدين، مشيراً إلى أنه جرى تحديد السعر من خلال حساب المسافة بين الزراعات والمصنع، بواقع جنية واحد لكل كيلوا .

- كما تم توفير مخصبات للموردين بهدف زيادة الإنتاج، بأسعار مناسبة يتم تسديدها بنظام التقسيد فى المؤسم المقبل، فضلاً عن توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة وهيئة المايكنه الزراعية للقيام بأعمال تجهيز الأراضى ما قبل الزراعة بأعمال الحرث بأنواعه المختلفة والتسوية بالليزر، يتحمل فيها المزارع ثلث التكلفة فقط تسدد من توريد الموسم المقبل ، والباقى تسدده الشركة نيابة عنه .

- و تقوم الشركة بأعمال المتابعة الدورية ومكافحة الحشرات والافئات بكافة أنواعها، وذلك من خلال أعمال الرصد والتعقب يليها الرش والمكافحة، بجانب تجهيز الطفيليات الخاصة بمكافحة بعض الافئات بمعامل الشركة وطلقها فى البؤر المصابه بدون مقابل و بالمجان تتحمل تكلفتها الشركة، للحفاظ على إنتاج وجودة زراعات القصب .

متى يتم ادخال الالات الحديثة فى زراعة وحصاد القصب ؟

- الشركة بصدد استيراد معدات لزراعة وكسر وتقشير قصب السكر، وذلك لتيسير على المزارعين من تكاليف التجهيز التى تتم فى الوقت الحالى بالايدى العاملة باهظة الكلفة، مضيفاً ان الشركة فى مرحلة المعاينة لاستقدام الآلات بشكل يتناسب مع طبيعة الارضى الزراعية المصرية المنزرعة بقصب السكر، لتعمل بكافة المساحات الزراعية وتخدم الجميع، صغار وكبار المزارعين، وذلك لتحقيق مبدأ تكافئ الفرص بين كافة العملاء والمتعاقدين وتحقيق الاستفادة للجميع .

ماذا تعنى مصانع السكر بالنسبة للدولة؟ وأين يذهب إنتاجها ؟

- مصانع السكر قلاع وطنية تنتج سلعة استراتيجية تندرج ضمن مفهوم الأمن الغذائى لدولة المصرية، وهو ما يحتم على الدولة دعم تلك الصناعة والحفاظ عليها، بل والعمل على تطويرها، لكونها توفر السكر للمواطنين بأسعار مناسبة وتقوم بعمل التوزان المطلوب فى السوق المصرى، مضيفاً ان كامل إنتاج المصنع هو ملك لوزارة التموين تقوم بضخه للبطاقات التموينية وللتجار بشكل يومى، ويحظر على الشركة بيع أى كمية خارج إطار وزارة التموين والتجارة الداخلية .

مدى تأثير منافسة عصارات العسل لمصانع السكر؟

- شركة السكر لا تمانع من وجود منافس لها، ولكن وفق ضوابط وشروط تجعل المنافسة متكافئة وعادلة، وهو النظام السائد منذ عشرات السنوات، قائلا : مصانع العسل لها مساحاتها وشركة السكر لها مساحاتها والكل يعمل، اما هذا العام المنافسة مختلفة وغير متكافئة بسبب الأسعار العالية التى يتم شراء القصب بها تفوق بالطبع سعر الدولة، لذا طالبا ونطالب برفع اسعار التوريد لتناسب السوق وتخلق هامش ربح لمزارع القصب، بجانب تقنين عمل عصارات العسل الأسود .

حجم هذا التأثير على إنتاج للموسم الحالى؟

- مصنع سكر نجع حمادي كان يستقبل فى كل عام من الأعوام الماضية، ما بين مليون و ٥٠٠ الف طن قصب، ومليون و٦٠٠ الف طن، ينتجوا نحو ٦٥٠ الف طن سكر، وللأسف نتوقع انخفاض هذه الأرقام بشكل كبير، و من المتوقع وطبقاً لأعمال الحصر التى تجريها الشركة باستمرار، ان يستقبل المصنع الموسم الحالى قرابة ٨٥٠ الف طن قصب فقط، بعدما فقد المصنع ١٠٠٠ فدان فى المدة ما بين، ٧ / ١ / ٢٠٢٤ وحتى ٢٨ / ١ /٢٠٢٤، كان متعاقد عليها مع المزراعين، ذهبت لعصارات العسل الأسود وتجار القصب، وده لاشك فيه يعد خسارة كبيرة لدولة ولمصانع السكر، ستضع الحكومة فى مأذق تعويض تلك الكمية المفقودة من خلال الاستيراد بالعملة الصعبة من الخارج.

ما هى توقعاتك لسوق السكر خلال الفترة المقبلة؟

- للاسف وبكل صدق، انخفاض كميات توريد القصب هذا العام، وسير الأمور بهذا الشكل، سيؤدى بالطبع لانخفاص الكميات المنتجة من السكر، والتى ستؤدى بطبيعة الحال إلى ارتفاع اسعار السكر خاصة فى الربع الاخير من العام الحالى، وهو ما سيجعل الدولة تقع تحت وطأة شركات السكر الخاصة وشبح الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، من أجل تعويض هذا الفارق، وهو ما نحذر منه ونطالب المعنيين بالتدخل العاجل لحله .

كم عدد العمالة الموجودة بالمصنع؟

- المصنع يعمل بداخله حوالى ١٥٦٠ موظف، ما بين عامل وفنى وكميائى ومهندس، جميعهم يتمتعون بكافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولاسرهم ، موضحاً أن الشركة حريصة على تحقيق الرضى الوظيفى لهم باعتبارهم عماد التشغيل للمصانع، علاوة عما يوفره المصنع من الألف فرص العمل الغير مباشرة لأبناء المحافظة .

تعرض المصنع لأعمال سرقة. . ما حجم الخسائر ؟

- مصنع سكر نجع حمادى تكبد خسائر مالية بلغت ٥ مليون جنية، خلال الموسم الماضى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ وبداية الموسم الحالى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ نتيجة لأعمال النهب والسرقة التى تعرضت لها مهمات الشركة بالخارج، سوء على مستوى خطوط الديكوفيل المخصصة لسير قطار القصب عليها والمنتشرة على مستوى الاربع مراكز بالمحافظة، وهم نجع حمادي والوقف وفرشوط وابو تشت، بالإضافة لأعمال السطو التى تمت على عربات القصب وهى فارغة لحظة وقوفها بانتظار تحميلها من قبل المزارعين، هذه الخسائر تتحملها الشركة وحدها، مضيفاً ان الشركة منشأة وطنية خدمية تنتج سلعة استراتيجية تبيعها لتموين بأسعار التكلفة وبهامش ربح يغطى تكاليف الإنتاج والتشغيل .

متى يتم تشغيل المصنع بالغاز الطبيعي ؟

- ما يعوقنا للاعتماد على الغاز الطبيعى فى التشغيل هو نقص التمويل اللازم لأعمال انشاء محطة تخفيض الضغط، و المعنية بتوفير الضغط الملائم لمعدات التشغيل، بجانب شروط العقد الصعبة مع وزارة البترول بالإضافة لتكاليف اعمال التوصيلات الداخلية وأجهزة التحكم والأمان وغيرها، وجميعها تحتاج لمبالغ مالية ضخمة سيتم تدبيرها خلال السنوات القادمة بإذن الله تعالى .

جهود الشركة لتوسع فى زراعة البنجر ؟

- شركة السكر تدعم المزارعين مما لديهم الرغبة فى زراعة بنجر السكر، من خلال المساهمة فى تكلفة التقاوى التى تقوم الشركة باستقدامها من الخارج، بالإضافة لتحمل نولون النقل بالكامل، بجانب توفير المخصبات الزراعية والمتابعة الإرشادية للمحاصيل من قبل المختصين بالشركة دون أن يتحمل المزارع أى أعباء مالية .