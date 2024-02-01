أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة للمهندسين عن القوائم النهائية بأسماء المرشحين بالانتخابات على مستوى الجمهورية.

اللجان الانتخابية بالنقابات الفرعية

وقد تم إعلانها من خلال لوحة الإعلانات بالنقابة العامة، وتم إرسالها بالفاكس للجان الفرعية بالمحافظات، لرؤساء اللجان الانتخابية بالنقابات الفرعية لإعلانها.

ننشر القوائم النهائية لمرشحي التجديد النصفي بالمهندسين

ننشر القوائم النهائية لمرشحي التجديد النصفي بالمهندسين

ننشر القوائم النهائية لمرشحي التجديد النصفي بالمهندسين

ننشر القوائم النهائية لمرشحي التجديد النصفي بالمهندسين

ننشر القوائم النهائية لمرشحي التجديد النصفي بالمهندسين

ننشر القوائم النهائية لمرشحي التجديد النصفي بالمهندسين

ننشر القوائم النهائية لمرشحي التجديد النصفي بالمهندسين

ننشر القوائم النهائية لمرشحي التجديد النصفي بالمهندسين

ننشر القوائم النهائية لمرشحي التجديد النصفي بالمهندسين

ننشر القوائم النهائية لمرشحي التجديد النصفي بالمهندسين

ننشر القوائم النهائية لمرشحي التجديد النصفي بالمهندسين

ننشر القوائم النهائية لمرشحي التجديد النصفي بالمهندسين

ننشر القوائم النهائية لمرشحي التجديد النصفي بالمهندسين

ننشر القوائم النهائية لمرشحي التجديد النصفي بالمهندسين

ننشر القوائم النهائية لمرشحي التجديد النصفي بالمهندسين

ننشر القوائم النهائية لمرشحي التجديد النصفي بالمهندسين

ننشر القوائم النهائية لمرشحي التجديد النصفي بالمهندسين

وبدوره أكد الدكتور ياسر صقر، رئيس اللحنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للمهندسين، أن اللجنة العامة للانتخابات قد أرسلت القوائم كاملة منذ أمس الأربعاء، للمعنيين والمسؤولين عن الصفحة الرسمية للنقابة، لنشر القوائم النهائية، إلا أن اللجنة فوجئت بعدم نشرها حتى الآن.