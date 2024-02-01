عصير التفاح.. مفيد للبشرة ويحميك من السرطان| فوائد عديدة

عصير التفاح من العصائر الغنية بفيتامين C والألياف الهامة لعملية الهضم، كما يساعد علي خسارة الوزن، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل عصير التفاح الصحي.





عصير التفاح

طريقة عمل عصير التفاح الصحي

المقادير

التفاح الأحمر : 3 حبات (منزوع البذور ومقطع قطع صغيرة)

الماء : 5 اكواب

العسل : ملعقة صغيرة





طريقة التحضير

في قدر كبير الحجم على نار هادئة، ضعي قطع التفاح والماء، واغلي الخليط لحوالي 35 دقيقة، مع التحريك من وقت إلى آخر.

صفّي المزيج، وأزيلي قطع التفاح، ثم أضيفي العسل وحرّكي جيداً.

اتركي عصير التفاح حتى يبرد، ثم صُبّيه في أكواب التقديم، وقدميه.





فوائد تناول التفاح

يحارب الجذور الحرة

التفاح الغني بالمغذيات غني بالكيرسيتين وفيتامين C اللذين يساعدان على محاربة الجذور الحرة في الجسم ويساعدان على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.





يقوي العظام

إذا تحدثنا عن صحة العظام، فإن معظم ما نفكر فيه هو الحليب ومنتجات الألبان. ولكن يعتقد أن بعض المركبات الموجودة في التفاح، مثل البورون، تعمل على تقوية العظام أيضًا.





صحة الجلد

يساهم فيتامين C الموجود في التفاح في إنتاج الكولاجين الصحي، وهو أمر ضروري للحفاظ على مرونة الجلد والصحة العامة.





الترطيب

لا يقتصر الأمر على البطيخ أو الخيار الذي يرطب الفواكه أو الخضار، ويحتوي التفاح أيضًا على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم.





تقليل خطر الإصابة بالسكري

يرتبط تناول التفاح بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني هذا ربما يرجع إلى محتواها من الألياف ومضادات الأكسدة.