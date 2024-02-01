كأس الرابطة.. المصري يتقدم على بيراميدز في الشوط الاول
انتهت احداث الشوط الاول بتقدم فريق المصري البورسعيدي على نظيره بيراميدز بهدف دون رد بالشوط الأول بملعب الجيش ببرج العرب بالدور الـ 8 لبطولة كأس رابطة الأندية.
سجل هدف المصري ميدو جابر في الدقيقة 27.
تشكيل المصري امام بيراميدز
حراسة المرمي: محمود جاد
خط الدفاع: كريم العراقي وأحمد أيمن منصور وباهر المحمدي وعمرو سعداوي وعمرو موسي
خط الوسط: حسن علي وأمادو باه وسمير فكري وميدو جابر
خط الهجوم: محمد الشامي
تشكيل بيراميدز أمام المصري
حراسة المرمى: أحمد ميهوب
خط الدفاع:علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ
خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو
خط الهجوم: إبراهيم عادل - فخري لاكاي - مروان حمدي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
يوسف نادر - أسامة جلال - محمد حمدي - محمود دونجا- إسلام عيسى - محمود زلاكة - يوسف أسامة - مصطفى فتحي - دودو الجباس