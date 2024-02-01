التعاون بين «العربية للتصنيع» و«فارمة الطبية» لتوطين صناعة المواد الخام الدوائية والغذائية

وقعت الشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية التابعة للهيئة العربية للتصنيع عقداً مع شركة أى فارما للأجهزة الطبية لتوطين صناعة المواد الخام للصناعات الدوائية والغذائية.

أكد اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى من مستلزمات ومدخلات الإنتاج في صناعة الأدوية التى تعد أمن قومى.

وأشار إلى أن مجالات التعاون تتضمن كمرحلة أولى التصنيع المشترك وتعبئة مادتى السوربيتول والجليسرول، التى تشكل غالبية المكون المحلى للعديد من الأشربة الدوائية والمواد الغذائية.

وأوضح أن فكرة المشروع الذى يتم إطلاقه اليوم تنطلق من استخدام خامة السوربيتول وخامة الجلسيرول المنتج محلياً والمستخرج من محصول الذرة من خلال التعاون مع الشركات الوطنية المنتجة للذرة وعمل معالجة لهما فى تجهيزات خاصة واستخدام التكنولوجيا المناسبة لهذا الأمر فى عمل تنقية وتعقيم الخامة لتكون جاهزة للاستخدام الدوائى، لافتاً إلى أننا نستهدف من المشروع سد جزء من الفجوة المحلية فى الطلب على المواد الخام المذكورة لتلبية احتياجات السوق المحلى، بمنتجات متطورة تحمل شعار «صنع فى مصر».