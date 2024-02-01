رئيس مركز شربين يتفقد سير العمل بالحملة الميكانيكية

تفقد إبراهيم صابر شبكه رئيس مركز ومدينه شربين بالدقهلية صباح اليوم سير العمل بالحملة الميكانيكية التابعة لرئاسة المركز ؛ للوقوف على جاهزية كل معدة واستعدادها للعمل الخارجي .

توفير البدائل

وأكد شبكة أهمية مراجعه أعمال الصيانة اللازمة لتوفير البدائل ؛ ورفع كفاءة المعدات بمختلف أنواعها والعمل على صيانتها أولا بأول بصفة مستمرة لتكون جاهزة لتأدية الخدمة المطلوبة ؛ وإعادة تنظيم الحملة الميكانيكية من الداخل لاستيعاب السيارات وأعمال الصيانة ٠

خطوط السير

كما اطلع رئيس المركز على خطوط السير وتوزيع العمال لفتره العمل الثانية ، وشدد على ضرورة تحسين خدمات النظافة بدائرة المركز وسرعه والاستجابة الفورية لمطالب المواطنين

خطة عمل

من جهة عقد رئيس مركز ومدينه شربين اجتماعا تنسيقيا مع مسئولي المخلفات الصلبة لوضع خطة عمل جديدة خلال المرحلة المقبلة من أجل رفع كفاءة النظافة وأعمال توريد المخلفات ؛ وذلك بحضور مي عبد الرحمن سكرتير عام رئاسة المركز ومجدي سالم مدير إدارة المخلفات الصلبة .

تدوير القمامة

وأكد رئيس المركز على أهمية الالتزام بأعمال توريد المخلفات وعمل تقرير يومي عن النسبة والكمية اليومية التي يتم رفعها إلى مصنع تدوير القمامة ، موضحا بأن الدولة تولي اهتماما بمنظومه المخلفات الصلبة وذلك للحد من انتشار الملوثات البيئية التي تؤثر على الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين .

رئيس شربين يعاين سيارات الحملة الميكانيكية