قافلة طبية لمواطني منطقتي غرب البلد والبيساري في غرب مدينة أسيوط

نظمت مديرية الصحة والسكان بأسيوط برئاسة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، قافلة للفحص الطبي لمواطني منطقتي غرب البلد والبيساري في غرب مدينة أسيوط والتي أقيمت داخل مقر رعاية أطفال غرب أسيوط وشاركت فيها تخصصات الرمد وطب الأطفال والأمراض الجلدية والباطنة وكذلك تنظيم الأسرة والاسنان والأذن والأنف وأمراض النساء وكذلك الضغط والسكر ووظائف الكلى ومستوى الهيموجلوبين وفقر الدم

أعلنت دكتورة ماريت محسن، مديرة الإدارة الصحية في غرب أسيوط، عن نجاح القافلة الطبية في تقديم خدماتها لنحو ألف مواطن ومواطنة من الرجال والنساء والأطفال وقد تم تقديم العلاج المناسب لكل حالة بعد إجراء فحص طبي دقيق بواسطة فريق من الأطباء المتخصصين في مختلف التخصصات الطبية.

وأكدت مديرة الإدارة الصحية في غرب أسيوط إلى أن الهدف من تنظيم القافلة الطبية هو تقديم الرعاية الصحية للمجتمعات النائية التي قد تفتقر إلى الوصول إلى الخدمات الطبية. وتعتبر القافلة جزءاً من جهود الحكومة المصرية لتحسين خدمات الرعاية الصحية في المناطق النائية وتوفير العلاج المناسب للمرضى. ومن المخطط أن تستمر القافلة الطبية في تقديم الخدمات الطبية للمزيد من السكان في المناطق الريفية على مدى الأيام القادمة.

وأضافت مديرة الإدارة الصحية في غرب أسيوط بأن القافلة الطبية جاءت ضمن جهود الحكومة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة، حيث قدم الأطباء المتطوعون خدماتهم بكفاءة عالية ورعاية متخصصة لضمان تلبية احتياجات الفرد وتحسين جودة الحياة. وتأتي مثل هذه المبادرات في إطار سعي الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت مديرة الإدارة الصحية في غرب أسيوط بأن القوافل الطبية تعتبر وسيلة فعالة لتوفير الرعاية الصحية للأشخاص الذين يعانون من صعوبة الوصول إلى المرافق الطبية. وقد تمثلت نجاحات القافلة الطبية التي نظمت في غرب أسيوط في خدمة الآلاف من الناس، بما في ذلك الرجال والنساء والأطفال، وتقديم العلاج المناسب لهم بفضل جهود الأطباء المتخصصين في مختلف التخصصات الطبية. ويعكس هذا النجاح التزام الجهات الصحية بتلبية احتياجات الفئات الأشد ضعفًا وتقديم الرعاية الصحية الشاملة للمجتمعات النائية.

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية