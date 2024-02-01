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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

واشنطن تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة

بايدن
بايدن

أعلنت الولايات المتحدة اليوم (الخميس) فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة حيث يتصاعد العنف على هامش الحرب في قطاع غزة، بحسب ما أعلن مسؤولون أميركيون.

 

وحسب الشرق الأوسط، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أوضح المسؤولون أن هذه العقوبات تأتي في إطار مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن يهدف إلى معاقبة الأشخاص المتهمين بارتكاب هجمات أو أعمال إرهابية أو يقوضون السلام والاستقرار والأمن في الضفة الغربية المحتلة.

 

وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض إن عنف المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية وصل إلى مستويات قياسية في عام 2023 وأن ذلك يهدد الأمن القومي والمصالح السياسية للولايات المتحدة.

 

وحذّر بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين مراراً من أنه يتعيّن على إسرائيل التحرك لوقف العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

 

وتصاعدت الهجمات هناك، في الأشهر القليلة الماضية، في ظل توسع المستوطنات، وتصاعدت مرة أخرى منذ هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي شنّتها «حماس» على إسرائيل. وفي ديسمبر (كانون الأول)، بدأت الولايات المتحدة فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف بالضفة الغربية المحتلّة.

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