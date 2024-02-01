وزير الدفاع الأميركي يعتذر عن إخفاء إصابته بالسرطان ودخوله المستشفى

اعتذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن علنا، اليوم (الخميس)، عن إخفاء إصابته بسرطان البروستات ودخوله إلى المستشفى، الأمر الذي أثار ضجة في البلاد.

وقال في مؤتمر صحافي "أريد أن أكون واضحا للغاية: لم نتعامل مع هذا بشكل صحيح. وأنا لم أتعامل مع هذا بشكل صحيح"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف "كان يجب أن أخبر الرئيس بتشخيص إصابتي بالسرطان. كان يجب أن أخبر فريقي والشعب الأميركي، وأتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك. أعتذر لزملائي وللشعب الأميركي". لكنه أكد "أريد أن أوضح تماما أنه لم يكن هناك أي شغور في السلطات و(أنه لم يكن هناك) أي خطر على قيادة الوزارة والإشراف عليها".

تعرض أوستن لانتقادات واسعة النطاق بعد الكشف عن دخوله المستشفى قبل فترة قصيرة وإبقاء مشكلته الصحية طي الكتمان، خلافا للبروتوكولات السارية. ويأتي ذلك وسط عام انتخابي، وبينما تتابع القوة العسكرية الرائدة في العالم عن كثب نزاعين رئيسيين، في أوكرانيا وقطاع غزة.

ولم يكن الرئيس جو بايدن على علم بتشخيص إصابة وزير الدفاع بالسرطان لأسابيع، وفق البيت الأبيض.

أثارت هذه القضية الاستغراب حتى في المعسكر الديمقراطي، وأثارت دعوات من الجمهوريين لاستقالة أوستن.

وطمأن وزير الدفاع الرأي العام بشأن مساره العلاجي، وقال للصحافيين تعليقا على مشيته المتعرجة إلى حد ما، "إنني أتعافى بشكل جيد ولكن كما ترون، ما زلت أتعافى"، مضيفا "لا أزال أشعر ببعض الألم في ساقي"، موضحا أنه يخضع لعلاج فيزيائي.