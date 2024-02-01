دورة تدريبية موسعة لأطباء العلاج الطبيعي بقنا

عقدت إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة بقنا، دورة مكثفة علي مدار إسبوعين لعدد كبير من أطباء العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية.

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة أن الدورة عرضت شرح حول كيفية التعامل مع الأطفال حديثي الولادة بالحضانات والمستشفيات وأهمية العلاج الطبيعي لهؤلاء الأطفال.

مشيراً إلي أن الدورة قدمت عرضاً لكيفية التعامل مع الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة وكيفية علاجهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

فيما أوضح الدكتور أحمد الديب مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية إلي أن الدورة شملت التدريب النظري والعملي الذي يهدف إلي التقليل من الوقت الذي يأخده الطفل حديث الولادة الحضانة.

موضحاً إلي عرض الدورة لوسائل تحسين وظائف الجهاز التنفسي لدي الأطفال وكيفية تقييم حركة الطفل وتحقيق أفضل مستوي من الرعاية التي تحافظ علي نمو العظام والمفاصل في أحسن حال. وأهمية ذلك في تحسين الدورة الدموية للطفل بما يعود بالنفع علي تحسين حالته الصحة ورفع مستوي المؤشرات العامة الصحية للطفل.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة تطوير وتعليم الفرق الطبية للنهوض بمستوي الآداء لديهم.