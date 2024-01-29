مدير التعليم الفني يتابع فعاليات تدريب 1000 معلم

تابع الدكتور نجم أحمد على مدير عام التعليم الفني بالمديرية التربية والتعليم بقنا، بدء فعاليات تدريبات المعلمين المقيمين بالصف الثاني المتدربين على برامج التعليم الفني المبنية على منهجية الجدارات لمدارس التعليم الفني( صناعي - زراعي- تجاري-فندقي ) بالمرحلة الثالثة والرابعة.

و يستهدف تدريب 1000 من معلمي التعليم الفني حيث جرى تقسيمهم على ثلاث مراحل بواقع 10 قاعات تدريبية في كل مرحلة في مختلف الادارات التعليمية وهما ستة قاعات بادارة قنا التعليمية، وقاعتين بادارة نجع حمادي التعليمية، وقاعة بادارة قوص التعليمية، وقاعة بادارة نقاده التعليمية.

يأتى ذلك فى إطار خطة تدريبات قطاع التعليم الفنى على المناهج المطورة وتطوير منظومة التعليم الفني بمصر، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

اطمأن مدير عام التعليم الفني على سير التدريب وتوفير الوسائل والقاعات التدريبية المناسبة وكافة السبل المتاحه لانجاح التدريب لبناء قدرات معلمي التعليم الفني وفق البرامج والمناهج المبنية على منهجية الجدارات.