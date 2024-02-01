تهمة الاعتداء الجنسي تواجه نجم اليابان .. واللاعب يغادر أمم آسيا

اعلن الاتحاد الياباني لكره القدم اليوم الخميس مغادره اللاعب جونيا إيتو ، معسكر منتخب بلاده الجاري بدوله قطر بعد صدور اجراءات قانونية ضده في بلاده.

واشار الاتحاد الى ان اللاعب صاحب ال 30 عام والذي يشارك في صفوف نادي ريمس الفرنسي يواجه تهما بالتحرش الجنسي بسيدتين وتعود تفاصيل الواقعة الى شهر يونيو الماضي ، قبل ان تتقدم الضحيتين ببلاغ للسلطات القانونية حيال الواقعة.

واكد الاتحاد أنه فضل ان يغادر اللاعب حرصا على سلامته الذهنيه وعدم انشغاله بما يدور في بلاده من تحقيقات بشأن تلك الواقعه المذكورة التي نفى اللاعب نهائيا ان يكون تورط في مثل هذه الافعال الغير أخلاقية.

اليابان في ربع نهائي أمم آسيا..

ويستعد منتخب اليابان لخوض مواجهة الدور ربع النهائي من المنافسات بقائمة لاعبين تنقص لاعبه المذكور ، بملاقاة إيران ، بعد ان فاز على البحرين بثلاثيه مقابل هدف خلال اللقاء يكون بينهما امس الاربعاء.