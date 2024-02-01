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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكابينيت الأمني والسياسي يبحث الليلة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم

غزة
غزة

قالت القناة 12 العبرية، إن الكابينيت الأمني والسياسي يبحث الليلة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في صفقة تبادل أسرى محتملة.

 

وأطلقت حماس موقع فجر الحرية يختص بمعلومات الأسرى الفلسطنيين، لجمع بيانات دقيقة عن الأسرى الموجودين في سجون الاحتلال.

 

وقالت حماس: نعلن لأبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد إطلاق موقع "فجر الحرية" الخاص بجمع وتدقيق بيانات الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني.

 

ودعت حماس أهالي الأسرى للمشاركة العاجلة في تحديث بيانات ومعلومات الأسرى، وتزويد الموقع وطاقمه المختص بما يلزم من معلومات.

 

 

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