صفقات الدوري السعودي حديث الصباح والمساء خلال الانتقالات الشتوية

انتهى موسم الانتقالات الشتوية لموسم بالدوري السعودي، والتى اسفرت عن تعاقد اندية روشن مع 27 لاعبا بواقع 18 لاعبا محليا و 9 لاعبين اجانب.

وقامت اندية الشباب والاتفاق والتعاون واتحاد جدة والنصر بتدعيم صفوفهم كأكثر الاندية تعاقدا مع صفقات خلال الميركاتو الشتوي، بجانب باقي الاندية التى حصلت على توقيع لاعب او اثنين على الاكثر.

النصر في المقدمة الاكثر تفوقا بالدوري السعودي

تفوق فريق النصر السعودي على جميع أندية دوري روشن في قائمة ترتيب أكثر الفرق تمريرًا للكرة في الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري 2023 – 2024.

ووفقًا لحساب دوري روشن السعودي تصدر النصر قائمة الفرق الأكثر تمريرًا للكرة بالدوري وجاء الترتيب كالأتي:

1 - النصر بـ 10517 تمريرة

2 - الهلال بـ 10380 تمريرة

3 - الاتحاد بـ 9502 تمريرة

4 - التعاون بـ 8948 تمريرة

5 - الأهلي بـ 8731 تمريرة

صفقة تبادلية بين الاتحاد والاتفاق بطلها عبد الرحمن العبود

دخلت إدارة نادي الاتحاد في صفقة تبادلية مع نظيرتها في الاتفاق من أجل الحصول على خدمات اللاعب أحمد الغامدي والتخلص من عبد الرحمن العبود خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية في تقرير لها اليوم: " نادي الاتحاد والاتفاق توصلا لاتفاقية مبدئية ينتقل بموجبها اللاعب عبد الرحمن العبود بنظام الإعارة لنادي الاتفاق مقابل انتقال اللاعب أحمد الغامدي بنظام الإعارة لنادي الاتحاد ".

وأضافت الصحيفة في تقريرها: " على أن تتكفل إدارة كل نادي بالرواتب والمميزات الجديدة المتفق عليها ".

وخرج عبد الرحمن العبود بشكل كبير من حسابات المدير الفني مارسيلو جالاردو والذي أخطر إدارة نادي الاتحاد بعدم الحاجة لخدماته وأوصى بضرورة استبعاده من الفريق خلال الفترة المقبلة.