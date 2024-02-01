وزير الشباب والرياضة وعلي جمعة يتفقدان نموذج مؤسسة مودة في التنمية المتكاملة

تفقد اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والإمام ا.د علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مودة " مساجد آل البيت تنمية وتطوير " نموذج مؤسسة " مودة " الإنسان قبل البنيان " استناداً على البروتوكول المبرم بين الجانبين في إبريل 2022 , والذي يحقق التنمية المتكاملة و المستدامة من خلال مراكز الشباب في منطقة السيدة عائشة إنطلاقاً من مركز شباب الإمامين والتونسي ، وذلك بداية من بناء القدرات المرتكزة على ترسيخ وتعظيم مفاهيم الأخلاق والوعي والقيم الانسانية وصولاً إلى التمكين الإقتصادي .

هذا وقد تضمنت الفعاليات عرضاً تفصيلياً عن نموذج المؤسسة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المرتكز على خمسة مشروعات اساسية بداية من مسرح عرائس مودة والذي يعد مشروعاً طموحاً تعزز من خلاله الأخلاق بشكل غير تقليدي وغير نمطي يساهم في قطع الطريق أمام الأفكار الشاذة التي ترد لنا من الخارج وتهدم قيمنا ، وذلك بالإستعانة ب د.إسماعيل الموجي رائد إخراج مسرح العرائس و ا / زينب مبارك أحد مؤلفي كارتون " عالم سمسم " ' وصولاً إلى مشروع إعادة التدوير " والذي يتدرب به مجموعة من الأطفال من خلال مبادرة من طفل لطفل حيث من يقوم بالتدريب هو طفل من رواد الأعمال " أنس رضا ذكي " والذي تبنته المؤسسة في هذا المشروع، فضلا عن دعم الأنشطة الكشفية وتقديم فريق المؤسسة استعداداً للمشاركة في المنتدى الدولي للكشافة والذي تستضيفه مصر في أكتوبر من العام الجاري .

واتفقدا أيضا الأنشطة الرياضية المتنوعة بين فريق كرة القدم الفتيات والأولاد من البراعم والأشبال ، بالإضافة إلى برنامج " المرشد الصغير " والذي يستهدف إعداد كوادر من الأطفال ليصبحوا مرشدين سياحيين في المنطقة المستهدفة وذلك على خلفية ورقة العمل مع المجلس الأعلى للأثار ؛ بما يحقق الإتنماء والولاء ومعرفة قيمة المكان الذي يعيشون به بالإضافة إلى البرنامج التثقيقي لأطفال مراكز الشباب والمتضمن الندوات التثقيفية والتوعوية والزيارات الميدانية للأماكن التاريخية والأثرية .

كما تضمنت الفعاليات عرض مسرحي لفريق الفنون بإشراف من رائد الإخراج المسرحي د.حسان صابر .

هذا وقدً ثمن ا.د أشرف صبحي على تجرية التعاون مع مؤسسة مودة سواء على صعيد برامج بناء القدرات و التمكين الإقتصادي من خلال مشروع " إنتاچ " ووحدته الإنتاجية ألوان الخير للكروشيه والمكرمية ، ومشروع تأهيل الشباب إلى سوق العمل ، ودعم المشروعات الحرفية القائمة في المنطقة .

من جانبه فقد أشاد فضيلة الإمام ا.د علي جمعة بتجربة النجاح مع وزارة الشباب والرياضة لتكون نموذج يطبق في جميع مراكز الشباب .

وفي سياق متصل تم تفقد أعمال التجديد والتطوير بمركز شباب الإمامين والتونسي وبنيته التحتية ليكون هذا نموذج حقق التنمية على صعيدي الإنسان والبنيان أبرزها المكتبة والحضانة وقاعات الأنشطة والملاعب الجديدة .

حضر الفعاليات كل من اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة ، والأستاذة نجوى صلاح وكيل الوزارة - رئيسة الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة ،الدكتور محمد عبد القادر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب ،الدكتور سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ، غيداء نائل مدير الإدارة العامة للهيئات الشبابية ، رضا سفينة مدير عام البرامج التطوعية والكشفية.

ود.محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير الشريك الإستراتيجي لمؤسسة مودة و من مؤسسة مودة المستشار سمير جاويد الأمين العام وإيمان رشوان عضو مؤسس مجلس الأمناء وممثل المؤسسة عن تنفيذ ومتابعة مشروعات التنمية مع وزارة الشباب والرياضة ومحمد رشوان أمين الصندوق و م. عبد الله الجارحي عضو مجلس الأمناء ود.هشام سعيد المدير التنفيذي

وا/علاء الفار مدير العلاقات العامة والإتصال المؤسسي و اللواء مجدي دويدار مدير متحف القوات الجوية ، حنان السلاب ، و د.إسماعيل داوود المدير التنفيذى لمؤسسة العربي للخدمة المجتمعية ، ود.جيهان ذكي المدير التنفيذي لمؤسسة الصديقية .