طالبة تهدى والدها شهادة تقدير بملتقى ابداع بجامعة بنها

عقب فوزها بالمركز الاول

شهد ملتقى ابداع الخامس للجامعات المصرية والذى عقد بجامعة بنها موقفا إنسانيا رائعا من الطالبة سلمى احمد عاطف حشيش بكلية التربية النوعية جامعة بنها عقب تكريمها من الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة والدكتور محمد ابراهيم عبد الحميد عميد كلية التربية النوعية لحصولها على المركز الأول في طباعة المنسوجات على مستوى الجامعات المصرية.

حيث اندفعت الطالبة نحو والدها الذى حضر خصيصا الحفل الختامي لمشاركة نجلته فرحتها بالتكريم .

وقامت الطالبة باحتضان والدها واهدائه شهادة التقدير قائلة إن حضوره حفل تكريمها هو افضل تكريم لها .

من جانبه وجه احمد عاطف حشيش والد الطالبة الشكر لجامعة بنها على ما بذلته من جهود للخروج بهذا الشكل الرائع واكتشاف الطاقات الكامنة بداخل الطلاب.

الطالبة سلمى احمد

IMG20240201153345