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الخميس 01 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

عقب فوزها بالمركز الاول

طالبة تهدى والدها شهادة تقدير بملتقى ابداع بجامعة بنها

الطالبة سلمى احمد
الطالبة سلمى احمد

 

شهد ملتقى ابداع الخامس للجامعات المصرية والذى عقد بجامعة بنها موقفا إنسانيا رائعا من الطالبة سلمى احمد عاطف حشيش بكلية التربية النوعية جامعة بنها  عقب تكريمها من الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة والدكتور محمد ابراهيم عبد الحميد عميد كلية التربية النوعية لحصولها على المركز الأول في طباعة المنسوجات على مستوى الجامعات المصرية.
حيث اندفعت الطالبة نحو والدها الذى حضر خصيصا الحفل الختامي لمشاركة نجلته فرحتها بالتكريم .
وقامت الطالبة باحتضان والدها واهدائه شهادة التقدير قائلة إن حضوره حفل تكريمها هو افضل تكريم لها .
من جانبه وجه احمد عاطف حشيش والد الطالبة الشكر لجامعة بنها على ما بذلته من جهود للخروج بهذا الشكل الرائع واكتشاف الطاقات الكامنة بداخل الطلاب.

الطالبة سلمى احمد

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الجريدة الورقية