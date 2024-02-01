مدرب جديد على اعتاب تدريب برشلونة.. القصة كاملة

ترددت انباء صحفية عن تواجد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة السعودي ضمن قائمة خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لخلافة تشافي.

وبحسب ما تم تداوله في التقارير الصحفية التى لمحت عن المفاوضات بين مارسيلو جاياردو وبرشلونة انه ظهر في حديث عن مستقبل الفريق الكتالوني.

وتولى جاياردو تدريب اتحاد جدة في نوفمبر الماضي ويمتد عقده حتى يونيو 2025.

وسبق لـ جاياردو أن عمل لفترة طويلة مع ريفر بليت، ومن قبل لفترة قصيرة مع ناسيونال الأوروجوياني.

رحيل تشافي

وكان تشافي قرر الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري قبل أن يعلن ذلك منذ أيام خلال أحد المؤتمر الصحفية.

وتلقى تشافي انتقادات قوية ولاذعة ضده في الأسابيع الماضية بعد سقوطه في نهائي كأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد برباعية مقابل هدف بعدها سقط في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا ضد أتلتيك بيلباو برباعية مقابل هدفين، قبل أن يسقط أمام فياريال في الدوري الإسباني بخماسية مقابل ثلاث أهداف.