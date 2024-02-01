ختام فعاليات البرنامج التدريبي لبرنامج المرأة تقود بالغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ختام فعاليات البرنامج التدريبي للدفعة الثانية لبرنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» بمحافظة الغربية، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بديوان عام محافظة الغربية، بحضور الدكتور شهاب سيف والدكتورة حنان الجندي منسقي البرنامج من الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية.

وخلال كلمته وجه المحافظ التهنئة للمتدربات بالتخرج واجتيازهم البرنامج التدريبي بتفوق ونجاح مقدما الشكر للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مثمنا دور الأكاديمية في دعم وتعزيز وتطوير الثروة البشرية لتأهيلها لقيادة عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في المجتمع نحو مستقبل أفضل من خلال مبادراتها وبرامجها وتدريباتها المتميزة بأعلى جودة وأرقى مستوى.

وأشار المحافظ أن خريجات هذا البرنامج سيكونون خير سفراء للتوعية بأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في محافظة الغربية مؤكدا على الدور المحوري الذي تقوم به المرأة المصرية في هذا المشروع.

واستمع المحافظ إلى المتدربات وتعرف على مدى استفادتهن من البرنامج لنقل ما تم خلال التدريب والمهارات التي تعلموها والخبرات التي اكتسبوها إلى الزملاء في العمل والمجتمع كما تعرف على بعض النماذج وما قدمته في مجال عملها لتحسين بيئة وتطوير أداء العمل بما يحقق الاستثمار في الكادر البشري ومن ثم التأثير بصورة إيجابية في المجتمع وتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والريادة في مختلف المجالات.