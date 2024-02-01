محافظ القليوبية يشهد إزالة 7 طوابق بأحد الأبراج المخالفة بمدينة طوخ

شهد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إزالة 7 طوابق مخالفة بأحد الأبراج المخالفة بمدينة طوخ، حيث حصل صاحب البرج على رخصة بعدد دور أرضي و6 طوابق، وقام ببناء 7 طوابق بالمخالفة للترخيص حيث تتم أعمال الإزالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك ضمن مجهودات الموجة 22 لإزالة التعديات والمخالفات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

وأكد المحافظ على حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المباني القائمة سواء كانت بناء بدون ترخيص أو تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولن يتم التراخي في إزالة تلك المخالفات أيا كان أصحابها.

ووجه محافظ القليوبية بضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء طبقا للقانون ١١٩ لسنه ٢٠٠٨ بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون ، وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين .

جاء ذلك بحضور كل من اللواء أحمد جميل رئيس مجلس مدينة طوخ واللواء شريف صلاح مساعد مدير أمن القليوبية .