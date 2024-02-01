غدًا.. قطع المياه عن بعض مناطق المهندسين بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق : "ميت عقبة من أول شارع أحمد عرابي حتى شارع جامعة الدول العربية، ومن شارع ٢٦ يوليو حتى الهواري" وذلك لمدة ٨ ساعات، بدءاً من الساعة الثانية عشر مساء غدًا الجمعة الموافق ٢/ ٢ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق ٣ / ٢ / ٢٠٢٤.

وأرجعت الشركة، سبب انقطاع المياه إلى أعمال الصيانة والتطهير لشبكة الصرف الصحي بمنطقة ميت عقبة، الأمر الذي يتطلب قطع المياه للقيام بأعمال التطهير.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال التطهير، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.