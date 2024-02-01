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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

غدًا.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: " منيل شيحة، أبو النمرس، شبرامنت،  ترسا، نزلة الأشطر، زاوية أبو مسلم" وذلك لمدة ١٠ساعات، بدءاً من الساعة العاشرة مساء غدًا الجمعة الموافق ٢/ ٢ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق ٣/ ٢ / ٢٠٢٤.

وأرجعت الشركة،  سبب انقطاع المياه إلى أعمال تحويل مسار خطوط مياه قطر ٨٠٠ مم ، ٢٨٠ مم، المتعارضة مع أعمال مشروع كوبري أعلى مزلقان منطقة أبو النمرس.

وتوفر الشركة، سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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