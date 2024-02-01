محافظ الإسماعيلية يوجه بتنفيذ حملات تموينية مكثفة

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

حيث ‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الخميس، بالتعاون مع مباحث التموين ومراكز شرطة (القصاصين، القنطرة غرب، القنطرة شرق)، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وخلال تلك الحملات، نجحت إدارة تموين القصاصين بالتعاون مع مباحث التموين ومركز شرطة القصاصين، من ضبط كمية تقدر بـ ٥١ طن مكرونة بمخزن مواد غذائية بهدف احتكارها، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بجانب ضبط أحد المخابز لتجميعه عدد ٤ شيكارة دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق، ومخبزين أخرين لتصرفهم في ٢ طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله بمدينة القصاصين.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، نجحت الإدارة التموينية بالتعاون مع مباحث التموين ومركز شرطة القنطرة غرب، من ضبط أحد المحال في حيازته ١٨١ كرتونة مكرونة، ٥٥ كرتونة زيت، و٥٠ شيكارة أرز مجهول المصدر.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، نجحت الإدارة التموينية بالتعاون مع مباحث التموين ومركز شرطة القنطرة شرق، في ضبط ١٥٠ كرتونة مكرونة، ٥٧ بالتة أرز، ٧١ كرتونة زيت، ٢٥ كرتونة سمن، و٣٠ كرتونة جبنة، بأحد المخازن بهدف احتكارها.

وفي مجال الرقابة التموينية، أسفرت الحملات عن تحرير ١٨ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، عدد محضر واحد ذبح خارج السلخانة، عدد ١٠ محاضر لعدم حمل شهادة صحية، عدد ٣ محاضر حيازة سلع مجهولة المصدر، عدد ٣ محاضر لعدم الإعلان عن مخازن، وعدد محضر واحد عدم الإعلان عن الأوكازيون.

وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير ٢ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٢ محضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، ٣ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و٦ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، و٣ محاضر تصرف وتجميع دقيق بدون وجه حق.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨