استمرار أعمال سمبوزيوم الخزف الدولي بجامعة جنوب الوادي

تواصلت اليوم الخميس، فعاليات سمبوزيوم الخزف الدولي للشباب في دورته الثامنة بكلية التربية النوعية جامعة جنوب الوادي.

ويُقام السمبوزيوم تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي و الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان.

إطلع الدكتور محمد سعيد عبدالله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية التربية النوعية جولة تفقدية بالسمبوزيوم.

بحضور الدكتورة مرفت السويفي أستاذ الخزف المتفرغ بكلية التربية الفنية جامعة حلوان ورئيس السمبوزيوم، والدكتور عمرو عبد القادر محمود وكيل كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على السمبوزيوم، والمشاركين بالسمبوزيوم.

وأبدى الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة اعجابه بالأعمال المعروضة والتي توضح تميز وتفرد شخصية وأسلوب وثقافة وأفكار وبصمة كل فنان حيث يشارك بالسمبوزيوم العديد من الفنانين المصريين والعرب والاجانب.

مشيرا الى أن السمبوزيوم يهدف إلى التنمية المستدامة لإبداع شباب الخزافين تحت رعاية كلية التربية النوعية جنوب الوادي وبالتعاون مع كلية التربية الفنية جامعة حلوان، والى أن المشاركة بالسمبوزيوم فرصة عظيمة لخوض التجارب الفنية التقنية والاكاديمية في بيئة عملية و علمية توفر للمشاركين كافة الوسائل والاحتياجات من أجل الابداع.

وأورد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الفعالية تتبع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى ضوء اهداف التنمية المستتدامة والتى يتبناها القطاع.

وقدم شكره وتقديره للدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي على توفير الدعم الكامل للسمبوزيوم وتوفير كل ما يلزم الفنانين من خامات وأدوات وفى بيئة تساعد على التجديد والتجارب والابداع ، وعلى ما يقدمه من دعم وتشجيع لكافة الانشطة والفعاليات بمختلف كليات الجامعة.