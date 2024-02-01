طاقم تحكيم نسائي لمواجهة إنتر ميامي والنصر في موسم الرياض

تترقب الجماهير العربية والعالمية، موعد الصدام الكروي المرتقب بين فريقي النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي، والتي تجمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات موسم الرياض.



ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن مباراة النصر ضد إنتر ميامي في كأس موسم الرياض ستدار بواسطة طاقم تحكيم نسائي.



وأوضحت الجريدة أن طاقم تحكيم نسائي سويسري سيدير المواجهة.

وتقود الحكمة الدولية استير ستوبلي الطاقم.



ويشارك في كأس موسم الرياض 3 فرق وهي النصر والهلال من السعودية، وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه ليونيل ميسي.

وانتصر الهلال على إنتر ميامي يوم الاثنين الماضي بنتيجة 4-3، ثم يلتقي نصر مع إنتر ميامي مساء الخميس.

وكان كأس موسم الرياض انطلق يوم الإثنين الماضي بلقاء يجمع بين الهلال مع إنتر ميامي انتهى بفوز أزرق الرياض، ثم يتواصل بمواجهة آخرى اليوم الخميس بين النصر وإنتر ميامي، ثم ديربي الرياض بين النصر والهلال يوم 8 فبراير المقبل.

موعد مباراة النصر وإنتر ميامي اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD المفتوحة.

وتذاع أيضًا عبر قنوات SSC الرياضية السعودية، وشبكة قنوات MBC، بالإضافة إلى تطبيق شاهد.

معلقين مباراة النصر وإنتر ميامي اليوم

يعلق على المباراة، عصام الشوالي عبر "بي إن سبورتس" وفهد العتيبي ومدحت شلبي عبر "SSC" الرياضية السعودية.