الإحصاء : 48% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا لتسجل 1.6 مليار دولار خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 48%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من ليبيا 61.7 مليون دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 85.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 28 % .

كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وليبيا لتصل إلى 1.7 مليار دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 42%.

وأشار الجهاز الى أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى ليبيا خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 تضمنت منتجات ومصنوعات من خزف وأحجار وأسمنت بقيمة 322.5 مليون دولار. ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 145.8 مليون دولار.ووقود وزيوت بقيمة 123.4 مليون دولار.وخلاصات للدباغة والصباغة بقيمة 81.4 مليون دولار.وخضروات وفواكه بقيمة 142.9 مليون دولار .



كما أشار الى أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من ليبيا خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 وتضمنت حديد وصلب بقيمة 39.2 مليون دولار.ومنتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 15.3 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الليبية في مصر 19.9 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 19.3 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 بنسبة ارتفاع قدرها 3.1 %.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بليبيا 4.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 4.6 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6 % ، بينما بلغت قيمة تحويلات الليبين العاملين في مصر 3000 دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 14 ألف دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 87.6%.

وسجل عدد سكان مصر 105.9 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان ليبيا 6.9 مليون نسمة عام 2023.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة ليبيا طبقاً لتقديرات البعثة 300 ألف مصري حتى نهاية عام 2022