معرض الكتاب يعيد البحث في فكر طه حسين





جامعة القاهرة تطلق مسابقة باسم طه حسين بجوائز نصف مليون جنيه





استضافت قاعة الصالون الثقافي، ضمن فعاليات الدورة الـ55 من معرض القاهره الدولي للكتاب، المؤتمر الثالث بعنوان «استعادة طه حسين»، والذي ترأسه الدكتور سامي سليمان، وشارك فيه الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور عبدالله التطاوي، نائب رئيس جامعة القاهرة، والشاعر محمد بهجت، وقدمته الإعلامية منة الشرقاوي.

بهي الدين: طه حسين تخطى حدود التدريس



في البداية رحب الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالضيوف، وتحدث عن درس طه حسين الذي تخطى حدود التدريس في كلية الآداب، مضيفًا أنه لولا قراءته لكتاب الشعر الجاهلي لما استطاع العمل بهذه الكفاءة على انتقال الشعر الشفاهي، بين البيئات.



وتحدث عن مشروع طه حسين الذي أصدرته منه الهيئة قرابة 17 كتابًا أضاءت على وجوه طه حسين التي لا يعرفها الكثيرون، ومنها أنه كان معربًا وليس مترجمًا، وأنه شارك أخرين في تأليف الكتب مثل مصطفى مشرفة، ومحمد كرد علي، ووجه التحية إلى فريق عمل الهيئة في إصدار هذا المشروع.

ومن جانبه تحدث الدكتور عبدالله التطاوي، الذي حضر نيابة عن رئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت، عن دور جامعة القاهرة في الاحتفاء بالذكرى الخمسين لطه حسين، مشيرا إلي أن الجامعة خصصت هذا العام الدراسي (2023 - 2024) للاحتفاء بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر وطه حسين، بقرار من رئيس الجامعة والمجلس.

وقال، إن الجامعة أطلقت عدة مشروعات ثقافية، لإحياء ذكرى طه حسين منها مشروع إقرأ الذي استقبلت فيه أبحاث الطلاب حول دراسة كتاب مستقبل الثقافة في مصر وكتاب الشعر الجاهلي الذي آثار جدل في المجتمع، كي يتعرف الشباب على طبيعة الشخصية الفاذة التي ألفت تلك المؤلفات ومناهجها على المستوى العقلاني والفكري.

وأضاف: "لدينا في جامعة القاهرة وثيقة التنوير كل منطلقاتها من منطلقات فكر طه حسين، لافتا إلي أن رئيس الجامعة أعلن عن إطلاق جائزة قيمتها نصف مليون جنيه باسم طه حسين".



فيما رحب سامي سليمان أحمد، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، بالضيوف، مؤكدًا أن النهضة العربية الحديثة من القرن التاسع عشر خلقت نموذج للمثقف الحديث، وعليه أن يشكل مشروع ما لتحقيق النهضة، ويتخذ من الكتابة تقديم مشروع لمواطنيه، وهذا النموذج الحديث تجلي عند احمد لطفي السيد ورفاعي الطهطاوي، وغيرهم.

وقال الشاعر محمد بهجت، إنه شارك في كتابة أشعار عن 4 شخصيات منها طه حسين، وجعله هذا يقترب من مشروعه، وأكثر ما لفت انتباه هو إصراره على تحطيم كل الصعوبات، وعدد الأعمال الفنية التي تناولت حياة العميد.