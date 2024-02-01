المقاولون العرب يحصل على 8 صفقات سوبر بالميركاتو الشتوي

أنهى نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح إجراءات قيد 8 لاعبين بعد ضمهم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وجاءت صفقات المقاولون العرب كالتالي..

محمد عنتر قادما من سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين ونصف الموسم

محمود حليمو في صفقة انتقال حر قادما من سموحة لمدة موسمين ونصف.

محمود الشبراوي في صفقة انتقال حر قادما من الإسماعيلي لمدة موسمين ونصف.

أحمد عبد العزيز مودي في صفقة انتقال حر قادما من الهلال الليبي لمدة موسم ونصف.

فراس بن عايفية قادما من الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف.

جواكيم اوجيرا من نادي رايون سبورت الرواندي لمدة موسمين ونصف.

أديوي معز إفيلوا مواليد 2004 معار من نادي سيراميكا كليوباترا.

أسامة النجار من طنطا إعارة 6 أشهر بنية البيع.