بأسعار رمزية.. سور الأزبكية الأكثر إقبالًا في معرض الكتاب

قال أشرف عبد الفتاح، صاحب إحدى مكتبات سور الأزبكية، إن المشاركة في معرض الكتاب لها أهمية كبيرة وذلك لقيمة سور الأزبكية الأدبية والعلمية نتيجة احتوائه على أهم وأقدم الكتب والمراجع في شتي المجالات بأسعار جيدة ومخفضة تناسب جميع الفئات.

وأضاف عبد الفتاح في حديثه لـ"الوفد"، أن هناك إقبالًا جيدًا جدًا من زوار معرض الكتاب على سور الأزبكية فهو من أهم المقاصد التي يأتي من أجلها الجمهور، موضحًا أن الشباب هم المسيطرون على المشهد الثقافي ولديهم اهتمام بالغ بزيارة المعرض وشراء الكتب.

وأكد أن الكتاب كسلعة تأثر بشكل كبير بالأوضاع الاقتصادية على كل المستويات سواء الطباعة أو الورق وأيضًا النقل، ولذلك ارتفعت أسعار الكتب بشكل كبير، ولكن تتميز مكتبات سور الأزبكية بوضع هامش ربح قليل لتوفير احتياجات القراء من الكتب دون المغالاة عليهم.

وأوضح أن سور الأزبكية يلقى اهتمامًا كبيرًا بين فئة المثقفين إذ يحرصون على زيارته دائمًا، ومن بينهم الكاتب عمرو طاهر.

وافتتح يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

تحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل، فمن المقرر أن يستمر معرض الكتاب حتى يوم ٦ فبراير.