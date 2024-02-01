"وزارة الإنتاج الحربي" تشارك في معرض "أم العروسة"

تستعد عدد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بالتنسيق مع قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي للمشاركة في معرض "أم العروسة" المقرر إقامته بجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بصلاح سالم ، خلال الفترة من 1 حتى 5 فبراير 2024 .

جاء ذلك في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي لكافة الجهات التابعة للوزارة بتسخير إمكانياتها لدعم الصناعة الوطنية و تشجيع المنتج المحلي، و المشاركة الفعالة في المؤتمرات و المعارض الداخلية و الدولية.

المنتجات المدنية التي تخدم قطاع الأسرة

و في هذا الصدد صرح محمد عيد بكر المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي أن عدد من الشركات التابعة للوزارة سوف تشارك في المعرض بمجموعة متنوعة من المنتجات المدنية التي تخدم قطاع الأسرة و منها (المراوح الكهربائية بأنواع مختلفــة – شفاطات - أواني ألومنيوم - أثاث خشبي - أدوات المائدة و المطبخ من الأستانلس – لمبات الليد – ثلاجات – بوتاجازات – سخانات – تكييفات قدرات مختلفة – غسالات )، و أوضح "بكر" أن هذه الشركات تتمثل في (شركة شبرا للصناعات الهندسية – حلوان للصناعات غير الحديدية – حلوان للصناعات الهندسية – بنها للصناعات الإلكترونية – حلوان للأجهزة المعدنية).

و أكد المتحدث الرسمي بأسم وزارة الإنتاج الحربي، أن الشركات التابعة للوزارة حريصة على استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية متنوعة بجودة عالية و أسعار مناسبة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين و دعم الاقتصاد القومي.



