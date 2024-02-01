طلاب جامعة الزقازيق يزورون معرض القاهرة الدولي للكتاب

نظمت إدارة رعاية الشباب بجامعة الزقازيق، اليوم الخميس، رحلة طلابية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 55.

وضمت الرحلة 100 طالب وطالبة، وذلك تحت إشراف محمد متولى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتور عادل صقر مدير عام التنشيط السياحي، والدكتورة هالة فاروق، ولبنى أحمد عبدالمجيد مدير عام كلية التمريض.

وتحرص جامعة الزقازيق على تنظيم رحلات طلابية لزيارة المعرض كل عام، حتى ينهل الطلاب من بحر العلم والمعرفة، والإطلاع على كل ما هو جديد فى عالم الثقافة والفنون والمعرفة، وذلك انطلاقا من رؤية الجامعة لكونها بيت علم وثقافة يمكن من خلالها بناء جيل قادر على حمل راية الوطن والإرتقاء به، خاصة وأن المعرض أصبح له مكانة هامة فى الداخل والخارج، ومناسبة سنوية ينتظرها المهتمون بالعلم والثقافة.