فتح باب التسجيل في اللجنة التحضيرية لأعمال المؤتمر العام السادس للصحفيين

تعلن نقابة الصحفيين عن فتح باب التسجيل فى اللجنة التحضيرية لأعمال المؤتمر العام السادس للصحفيين، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها بين التطور التكنولوجى، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة الإعداد للمؤتمر، ووضع المحاور الرئيسية للنقاش وجدول أعماله، والجلسات التحضيرية له تمهيدًا للانعقاد بداية شهر مايو 2024م.

على مَن يرغب فى التسجيل باللجنة التقدم لمكتب النقيب فى الدور الثالث، أو التواصل عبر تطبيق الوتس آب رقم (01280992299) لمدة أسبوع.