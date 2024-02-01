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الخميس 01 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

فتح باب التسجيل في اللجنة التحضيرية لأعمال المؤتمر العام السادس للصحفيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تعلن نقابة الصحفيين عن فتح باب التسجيل فى اللجنة التحضيرية لأعمال المؤتمر العام السادس للصحفيين، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها بين التطور التكنولوجى، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية.

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ومن المقرر أن تتولى اللجنة الإعداد للمؤتمر، ووضع المحاور الرئيسية للنقاش وجدول أعماله، والجلسات التحضيرية له تمهيدًا للانعقاد بداية شهر مايو 2024م.

 

على مَن يرغب فى التسجيل باللجنة التقدم لمكتب النقيب فى الدور الثالث، أو التواصل عبر تطبيق الوتس آب رقم (01280992299) لمدة أسبوع.

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