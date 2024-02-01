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الخميس 01 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف ميناء حيفا

استهداف ميناء حيفا
استهداف ميناء حيفا

قالت المقاومة الإسلامية في العراق، إنها استهدفت بواسطة الطيران المسيّر، اليوم الخميس ميناء حيفا في الأراضي المحتلة في فلسطين.

وقالت المقاومة في بيان لها: استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلاميـة فـي العـراق اليوم الخميس ١ - ٢ - ٢٠٢٤، بواسطة الطيران المسيّر، ميناء حيفا في أراضينا المحتلة في فلسطين. 

 

وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

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